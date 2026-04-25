新潟市の萬代橋近くにある交流広場「万代テラス」がリニューアルオープンしました。



「万代テラス」は、県が民間業者に30年間貸し付けることでこのエリアのにぎわい創造を求めています。

4月25日はリニューアルを記念したセレモニーが開かれました。



■万代テラス運営会社 加藤博敏社長

「新潟のリビングにしたいと思います。老若男女が集まれるリビングで、地域内・地域外の人が交流して楽しくなって元気になる場所にしていきたい」



リニューアルの目玉は、信濃川沿いに設置した約90mのロングカウンター。そして、屋内でも楽しめる全天候型のバーベキューコーナーです。

オープニングイベントは4月26日まで開かれ、子ども向けの遊具コーナーなども楽しめます。

