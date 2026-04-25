◇プロ野球セ・リーグ 阪神2-2広島(25日、甲子園)

阪神は先発・村上頌樹投手が7回1失点と好投。打線は8回に勝ち越しますが、3番手・岩崎優投手が9回に同点に追いつかれると延長12回まで得点できず引き分けとなりました。

先発・村上投手は初回、2死2塁から坂倉将吾選手にタイムリーを浴び1点の先制点を許します。打線はすぐに反撃し大山悠輔選手の犠牲フライで同点にすると、村上投手は4回まで毎回ヒットをゆるしながらも、5回以降はヒットを許さず徐々に安定感を増していきます。

6回のマウンドにもあがった村上投手は球数100球を超えながらも無失点を継続。7回も危なげなく三者凡退におさえ、121球の力投で後を託します。

一方、打線は2回以降、相手先発ターノック投手に苦戦。6回までわずか3安打におさえられます。それでも8回に先頭の森下翔太選手が3番手・中粼翔太投手から2塁打を放つと、その後2死満塁のチャンスから小幡竜平選手が押し出し四球を選び2-1と勝ち越します。

9回は岩崎投手がマウンドにあがりゲームを締めたいところでしたが、2死3塁のピンチを招きモンテロ選手に投手強襲ヒットを打たれて2-2と振り出しに。ただ延長11回、12回と阪神はランナーを出しチャンスをつくるものの、あと一本が出ず延長12回引き分けとなりました。