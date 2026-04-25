フィギュアスケートの「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが25日、「チームジャパン応援感謝パレード」で今後の“プロ活動”について明かしました。

ミラノ・コルティナ冬季オリンピックでは、ペアで日本史上初となる金メダルを獲得。「りくりゅう」の名をとどろかせました。今月には2人そろってSNSで引退を発表しています。パレードの最中では、「ゆなすみ」こと長岡柚奈選手、森口澄士選手とともに得意のリフトを披露。沿道から大歓声が飛びました。

取材対応では、改めてメダル後にうれしかったことを聞かれた木原さんは、三浦さんにマイクを持ってもらい答えようとしますが、顔に当たり、「近い！」と笑顔でツッコミ。自らマイクを持ち、「お寿司をたくさん食べたことですね。試合前はコントロールしていたので、なかなか自分たちが食べたいものを食べられなかった」と振り返りました。

すると今度はお返しとばかりに三浦さんの顎(あご)付近にマイクを押し当て、2人は笑顔。ほほえましい一面をのぞかせつつ、「食事管理に気をつけていて、普段私たちチートデーを設けるんですけれど、それもオリンピックのために制限してやってきた。オリンピック後にかおちゃん(坂本花織)と龍一くんと行った北海道のお寿司屋さんがおいしかったです」と思い出を語りました。

また壇上で「これからもプロとして2人で頑張っていこうと思います」と話していた木原さん。プロ活動については、「詳しくはまだお話しできない部分も多い。日本の皆様の前で演技を披露する機会が限られていた。プロとして活動させていただきたいと考えていますので、どんな形になるかは分からないですが、ペアを身近に感じていただけるようにと思っています。来週にはもう少し具体的にお話ができるかなと思っています」と、詳しくは28日に予定されている引退会見で明かすことを説明しました。