三浦璃来さんが持つマイクに顎が当たり笑いを見せる木原龍一さん

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フィギュアスケートの「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが25日、「チームジャパン応援感謝パレード」で今後の“プロ活動”について明かしました。

ミラノ・コルティナ冬季オリンピックでは、ペアで日本史上初となる金メダルを獲得。「りくりゅう」の名をとどろかせました。今月には2人そろってSNSで引退を発表しています。パレードの最中では、「ゆなすみ」こと長岡柚奈選手、森口澄士選手とともに得意のリフトを披露。沿道から大歓声が飛びました。

取材対応では、改めてメダル後にうれしかったことを聞かれた木原さんは、三浦さんにマイクを持ってもらい答えようとしますが、顔に当たり、「近い！」と笑顔でツッコミ。自らマイクを持ち、「お寿司をたくさん食べたことですね。試合前はコントロールしていたので、なかなか自分たちが食べたいものを食べられなかった」と振り返りました。

すると今度はお返しとばかりに三浦さんの顎(あご)付近にマイクを押し当て、2人は笑顔。ほほえましい一面をのぞかせつつ、「食事管理に気をつけていて、普段私たちチートデーを設けるんですけれど、それもオリンピックのために制限してやってきた。オリンピック後にかおちゃん(坂本花織)と龍一くんと行った北海道のお寿司屋さんがおいしかったです」と思い出を語りました。

また壇上で「これからもプロとして2人で頑張っていこうと思います」と話していた木原さん。プロ活動については、「詳しくはまだお話しできない部分も多い。日本の皆様の前で演技を披露する機会が限られていた。プロとして活動させていただきたいと考えていますので、どんな形になるかは分からないですが、ペアを身近に感じていただけるようにと思っています。来週にはもう少し具体的にお話ができるかなと思っています」と、詳しくは28日に予定されている引退会見で明かすことを説明しました。