ミセス公演“妨害騒動”国立競技場運営会社が再発防止策 迷惑行為と判断した場合は「利用者全員を即時退場」
東京・MUFGスタジアム（国立競技場）を運営する株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）は25日までに公式サイトを更新。18日のMrs. GREEN APPLEの公演で、一部観客による公演を妨げる行為があった事案に対する再発防止策を公表した。
【写真】「ゼンジン」夏ライブ！歌い踊るメンバー！ステージショット
18日の公演では、MUFGスタジアムに設置のLIMINAL SUITE（スイートルーム）内で、弊社（JNSE）の契約企業様・ご招待したお客様が席で騒いでいたことで、公演を妨げる行為がございました」があったとして、JNSE側が謝罪していた。
25日までにJNSEは「イベントの鑑賞・観戦環境の改善に向けた今後の取り組みについて」と題した文書を公表。「個室観覧席の利用者に対して、公演前、試合前に、鑑賞・観戦マナー遵守についての事前説明を徹底いたします」「個室観覧席の利用者に対して、公演中、試合中における鑑賞・観戦マナーが遵守されているか、状況を確認するための人員を増員いたします」「弊社が迷惑行為と判断した場合は、当該の個室観覧席の利用者全員を即時退場させる等、利用規約を厳格化します」との再発防止策を明記した。
その上で「今後も、すべてのお客様に安心してイベントをお楽しみいただける環境づくりに向け、再発防止策の徹底と運用の強化に取り組んでまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とした。
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18日の公演では、MUFGスタジアムに設置のLIMINAL SUITE（スイートルーム）内で、弊社（JNSE）の契約企業様・ご招待したお客様が席で騒いでいたことで、公演を妨げる行為がございました」があったとして、JNSE側が謝罪していた。
その上で「今後も、すべてのお客様に安心してイベントをお楽しみいただける環境づくりに向け、再発防止策の徹底と運用の強化に取り組んでまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とした。