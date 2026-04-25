◇MLB カブス 6-4 ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)

「5番・ライト」で出場した鈴木誠也選手は4打数無安打に倒れるも、好守でチームの勝利に貢献。「こういう勝ちはすごく大きい」と手応えを口にしました。

3回に3点先制された直後の守備では、ドジャース4番のカイル・タッカー選手が放ったホームラン性の打球を追うと、最後はフェンスに体をぶつけながらジャンピングキャッチ。

流れを断ち切った自身のビッグプレーにも「球場がころころ変わるので、ちょっと距離感などをミスしたところもある」と反省。フェンスにぶつかった体は「大丈夫」と話しました。

さらに1点差まで追い上げた後の7回にも好守備。ドジャース先頭のパヘス選手がライトフェンスへ到達するヒットを放ちましたが、ボールをつかんだ鈴木選手がすぐさま返球。果敢に3塁を狙ったパヘス選手をカブス守備陣が中継プレーで阻止し、3塁タッチアウトとしました。

この場面についても「スプリングトレーニングからやってきたことがしっかり出せた。いい連係ができた」とコメントしました。

チームはこの試合、鈴木選手以外にも好守備をたびたび見せ、堅守で終盤の逆転勝利を呼び込みました。10連勝となったチームへ「取れるアウトをしっかり取っていければ相手に流れが行かず、こちらの流れにできる。しっかりミスなくやれたのは良かった」と話しました。