タレントの長嶋一茂が２５日放送の日本テレビ系「一茂粗品の超（スーパー）ワイドショー 忖度ない本音で１週間のニュースをぶった斬る」（日曜・午後４時）に出演。お笑いコンビ「霜降り明星」粗品と今週のニュースを忖度なしにたたき斬った。

この日、ＭＬＢ１年目にして５試合連続本塁打を放つなど快進撃を見せるホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）の話題を取り上げた。

「ＭＬＢ最高の契約」との声も上がる村上について「俺、本当にうれしいっていうか、まず一番驚いたのは開幕から２４試合で１０本、ホームランを打った。この慣れ感がすごい」と話し出した一茂。

「最初のシーズンってね。こんな１か月もたたないうちに慣れるなんてこと、まずないです」と続けると「相手ピッチャー、ほぼ初対面。移動があります。食べ物も当然あるよね。そういうものにいろいろ慣れていって、２、３か月かかってから落ち着いてきて、『今年、どれくらい打つかな？ 村上くん、２０本は打ってほしいな』って感じだったの。今のペースで言うと（シーズン）６４本ペースなんですよ。すごいのよ！」と絶賛。

「ほとんどのホームラン、全部、飛距離が完璧なのよ。ホワイトソックスのウィル（・ベナブル）監督のお父さんが元ロッテの選手なのよ。そこで村上選手と意気投合してる。あと、インタビューも英語でちゃんとしゃべってる。慣れたい、溶け込みたいっていう気持ちがすげえ大事」と続けていた。