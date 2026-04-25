オラキオ、母と2ショット 冠番組に登場に喜び「これ以上の親孝行はありません！」
ピン芸人のオラキオが24日、自身のインスタグラムを更新。出演する番組で母親と共演することを伝え、親子2ショットを公開した。
【写真】母と肩を寄せ合った親子2ショットを公開したオラキオ
「ついにオラキオスポーツにうちの母ちゃんが登場！」とサガテレビ『オラキオスポーツ』（毎週土曜 後6：30〜）で母親と共演することを報告したオラキオ。「僕にとってこれ以上の親孝行はありません！昔風に言うと、女手一つで兄ちゃんと僕を育ててくれた。本当に感謝しかありません！みなさんOAをお楽しみにー！」と呼び掛けた。
この投稿に「いい写真ですねー」「お母さんとの素敵な写真ですね」「オラキオさんはお母様似なんですね」といったコメントが寄せられた。
【写真】母と肩を寄せ合った親子2ショットを公開したオラキオ
「ついにオラキオスポーツにうちの母ちゃんが登場！」とサガテレビ『オラキオスポーツ』（毎週土曜 後6：30〜）で母親と共演することを報告したオラキオ。「僕にとってこれ以上の親孝行はありません！昔風に言うと、女手一つで兄ちゃんと僕を育ててくれた。本当に感謝しかありません！みなさんOAをお楽しみにー！」と呼び掛けた。
この投稿に「いい写真ですねー」「お母さんとの素敵な写真ですね」「オラキオさんはお母様似なんですね」といったコメントが寄せられた。