大谷翔平との同学年対決は鈴木誠也に軍配　村上宗隆はMLBトップタイ11号、岡本和真も4号の活躍

メジャーリーグでは25日も村上宗隆選手（26）、岡本和真選手（29）が魅せてくれました。

そして、大谷翔平選手（31）と鈴木誠也選手（31）の同学年対決にも注目です。

開幕から25試合で、メジャー2位のホームラン10本を放っている村上選手。

ホームでのワシントン・ナショナルズ戦第2打席、元巨人のマイコラス選手から片手で放った一撃は、センター右への第11号ホームラン。

これでホームラン数はメジャートップタイ。

シーズン68本ペースと、脅威の活躍を続けています。

さらにトロント・ブルージェイズの岡本和真選手も豪快な一撃。

センターのバックスクリーンを超える今シーズン第4号ホームラン。

4試合ぶりの一発を含む2安打をマークしました。

そして、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手とシカゴ・カブスの鈴木誠也選手は同学年対決。

大谷選手はここまで2試合ノーヒットと当たっていませんが、この日も2打席連続三振とバットは空回り。

第4打席ではきわどいボールを見極めますが、相手がチャレンジ。

判定が覆り、見逃し三振となってしまいました。

3三振に終わった大谷選手。

復調が待たれます。

一方の鈴木誠也選手は守備で好プレーを見せました。

ライトへの大きな当たりを、フェンス際でジャンピングキャッチ。

見事ホームランボールをつかみ取って見せました。

打つ方ではノーヒットに終わりましたが、カブスは逆転勝ちで破竹の10連勝です。