「オリックス４−２日本ハム」（２５日、京セラドーム大阪）

日本ハムは今季３度目の３連敗。今季最多タイの借金３となった。

１番に入った清宮幸は３打数１安打２打点。１点を追う五回２死三塁から中前への同点適時打。３点を追う七回には１死満塁から押し出し四球を選んだ。ただ、九回１死一塁では一ゴロ併殺に倒れ「やっぱ勝ちたかった」と悔しがった。

オリックス先発の高島に対しては、３打席で２５球を投げさせ、最後は適時打。「同級生なので、負けるわけには。やっぱり同い年っていうだけで意識するところはあるし、みんなで頑張りたい」と意地を見せた。

また、七回に２死満塁でレイエスを一邪飛に仕留めたオリックス・吉田については「粋だなあと思いながら。やっぱ（吉田）輝星には、みんなもすごく思い入れがある選手なので。本当にケガなく頑張ってほしい」と、右肘手術からの復活登板を果たした元同僚にエール。「ただ、敵であることには間違いないので。輝星もいいところに投げたと思うので、今回はこのぐらいにしといてやろうって。次に来た時は覚えとけよっていう感じですか」と、苦笑いでジョーク交じりに雪辱を誓っていた。