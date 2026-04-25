りくりゅうペアや睫敞帆がファンに感謝 冬季大会初！ミラノ・コルティナ五輪・パラ選手団パレードに約5万人
冬季大会では初となるパレード。
りくりゅうペアや、多くの選手たちがファンに感謝の思いを伝えました。
朝早くから約5万人のファンが駆けつけた東京・日本橋。
冬季大会で始めて行われたパレードには、スキージャンプの高梨沙羅（高ははしごだか）選手（29）や約120人の選手団が参加。
引退を表明したスピードスケートの高木美帆（高ははしごだか）選手（31）もファンへ感謝の思いを伝えました。
高木美帆選手：
私たちも感謝の気持ちを伝えることができましたし、温かい時間を過ごすことができたと思う。ちょっと気温は寒いですけど、心はぽかぽかと温かいです。
3度のオリンピックを戦い抜いたフィギュアスケートの坂本花織選手（26）も初めてのパレードを満喫していました。
坂本花織選手：
五輪の力は偉大だなとすごく思って、（五輪）3回目にしてパレードは本当に自分にとっていい感謝を伝える場になったと思います。
今後はプロ転向を表明した三浦璃来選手（24）と木原龍一選手（33）のりくりゅうペアは、なんと豪快なリフトを披露し、沿道を沸かせました。
生りくりゅうのためにパレードに駆けつけたファンは「（Q. どちらからいらっしゃった？）静岡の富士です。（りくりゅうペアを）ちょっとでも見られて感動しました」「金メダルと銀メダル、璃来ちゃんと龍一くんのが見られてうれしかった」と話しました。
三浦璃来選手：
私たちの名前を呼んでいただけて、もう思いがこみ上げてしまって泣きそうになった。
木原龍一選手：
全てやりきった思いなので、一切の後悔はありません。これからもプロとして活動していきますので、応援よろしくお願いします。