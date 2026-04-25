【宮城県】「美女づくりの湯」と評される「作並温泉」の魅力とは？ ニッカウヰスキーや名物グルメも
宮城県仙台市に位置する作並温泉は、奈良時代の僧・行基や鎌倉時代の源頼朝が発見したという伝説が残る、極めて歴史深い温泉郷です。歴代の仙台藩主も「かくし湯」として愛用したと伝えられており、古くから多くの文化人や旅人の心と体を癒してきました。
こちらの大きな特徴は、その豊かな湯量と「美女づくりの湯」と謳われる柔らかな泉質です。泉質は主に単純温泉や硫酸塩泉で、さらりとした肌触りながら、入浴後にはしっとりとした潤いを感じられるのが魅力です。
広瀬川の渓流沿いには趣の異なる宿が点在し、川のせせらぎを聞きながら入る露天風呂や、深さ1.3mを誇る「立ち湯」など、多彩な湯めぐりを楽しむことができます。都会の喧騒を忘れ、2026年の今こそ訪れたい、穏やかな時間が流れるリゾート地といえるでしょう。
体験型のアクティビティなら、約160年の歴史を持つ「平賀こけし店」での絵付け体験がおすすめです。自分だけのオリジナルこけしを作る時間は、旅のすてきな思い出になるはずです。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
こちらの大きな特徴は、その豊かな湯量と「美女づくりの湯」と謳われる柔らかな泉質です。泉質は主に単純温泉や硫酸塩泉で、さらりとした肌触りながら、入浴後にはしっとりとした潤いを感じられるのが魅力です。
「作並温泉」周辺には何がある？作並温泉の周辺には、自然の造形美や伝統文化に触れられるスポットが充実しています。まず訪れたいのが、伝説の鳥「鳳凰」の鳴き声に似た水音が響くという「鳳鳴四十八滝（ほうめいしじゅうはちたき）」です。大小様々な滝が織りなす優美な姿は、四季折々で異なる表情を見せてくれます。また、ウイスキーづくりの聖地である「ニッカウヰスキー宮城峡蒸溜所」では、レンガ造りの美しい工場見学や試飲を楽しめます。
体験型のアクティビティなら、約160年の歴史を持つ「平賀こけし店」での絵付け体験がおすすめです。自分だけのオリジナルこけしを作る時間は、旅のすてきな思い出になるはずです。
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