元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が２５日、日本テレビ系「一茂粗品の超ワイドショー」で、しゃぶしゃぶ食べ放題のチェーン店で、肉が薄すぎて炎上したことに持論を展開した。

番組では某チェーン店のしゃぶしゃぶ食べ放題の豚肉が薄すぎて「スケル豚」と炎上した問題を議論。粗品は「個人的な意見」と前置きした上で「しゃぶしゃぶなんてごちそうを、安価ですませようとしている低所得者どもは文句言うなや！と思いました。食えやと。お前らが金稼げてないからここに行ってるんやろって」と、かなり刺激的に訴えた。

これに一茂は「ぼくも（店を）批判する人、間違っていると思う」と言い「薄くて怒っているんでしょ？３枚４枚重ねりゃいいじゃん。食べ放題なんだから。何を怒っているのかまったく分からない」とバッサリ。

さらにイラン戦争であることから、輸送費などが高騰していることにも触れ「送料がかかるわけだから。トラックに（豚肉が）乗ってきて。そんな中、薄くてもまだ豚があるじゃん。美味しいんでしょ？多分。常連客がいるんだから。たまに薄くなったぐらいでギャアギャア言うなと。あ、お前（粗品）と同じ口調になっちゃった」といい「あれで十分…という時代が来るかもしれないよ」とも話していた。