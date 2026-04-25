タレントのギャル曽根（40）が25日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。夫と“おそろい”で購入したものを明かした。

コストコでの購入品を紹介する動画を公開。夫に運転してもらって行ったことを明かし、「パパとおそろいで買ったんですけど」とSTANLEYの水筒を披露した。

「パパ使う〜？」「ママが使わなそう。サイズが少し小さいからママ使わなそう」など夫婦のリアルなやりとりを明かし、「使うから、じゃあ買おうかとなって」と購入するまでの経緯を説明。

「良い歳にもなっておそろいとか買うのって感じでしょ」と笑いつつも、夫は緑で、ギャル曽根はオレンジの色違いの水筒を披露した。

「意外とうち、おそろいとか買うのよ」と続け、「パパが良いの持ってたから私も買おうかな〜とか、ママが買いそうだから買ってきたよとか」と仲睦まじいエピソードを語っていた。

ギャル曽根は2011年7月にテレビディレクターの名城ラリータ氏と結婚し、12年11月に第1子男児を出産。16年1月に第2子女児、23年11月には第3子女児を出産している。