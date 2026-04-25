元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子が、２５日までに自身のＳＮＳを更新。生まれたばかりの第１子と夫でバスケットボール日本代表の渡辺雄太（千葉Ｊ）との親子３ショットを披露した。

インスタグラムで「先日、無事に退院しました」と報告した久慈は、生まれたばかりのわが子と夫の渡辺との“親子３ショット”などを披露。「初めての出産と育児で不安もたくさんありましたが、産院の皆さまがいつも優しく寄り添ってくださり、安心して過ごすことができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝の言葉をつづった。

続けて「そして退院の日、家に帰るとサプライズでバルーンが… 遠征続きで忙しい中、こんな素敵な準備をしてくれていて、思わず涙が」とつづり、渡辺がメッセージバルーンで部屋をデコレーションするサプライズを演出する様子をアップした。「新しい毎日はまだ慣れないことばかりだけど、こうして支えてくれる人たちがいることに改めて感謝しながら、大切に過ごしていきたいです」と今後について記し投稿を締めた。

この投稿には「退院おめでとうございます」「幸せな画 こっちまで笑顔になっちゃいました」「成長が楽しみですね」「きゃ〜もうかわいすぎる...」「こちらまで幸せな気持ちになりました」などのコメントが寄せられている。

久慈は青学大卒業後の１７年４月にフジテレビに入社。同局の新人女性アナウンサーが冠番組を務める「○○パン」シリーズの１０代目に起用され「クジパン」の愛称で親しまれた。２２年４月末日で退社し、同年５月にプロバスケットボールの当時ＮＢＡＮＢＡトロント・ラプターズに所属していた渡邊雄太（３１、現Ｂリーグ・千葉ジェッツ）と結婚し、今年の元日にインスタグラムで第１子妊娠を報告していた。