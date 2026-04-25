◆第１３４回ガネー賞・Ｇ１（４月２６日、仏国・パリロンシャン競馬場・芝２１００メートル）

ヨーロッパの競馬シーズン開幕を告げるＧ１は６頭立てとなり、昨年の凱旋門賞馬のダリズ（牡４歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎・父シーザスターズ）が今年初戦を迎える。引き続きミカエル・バルザローナ騎手＝仏国＝とのコンビで挑む。

少頭数ながら、好メンバーがそろった。昨年のヴェルメイユ賞の覇者のアヴァンチュール（牝５歳、仏国・クリストフ・フェルラン厩舎、父シーザスターズ）も、ここから始動。

昨秋のロワイヤルオーク賞でＧ１初制覇のアローイーグル（牡５歳、仏国・ジャンクロード・ルジェ厩舎、父グレンイーグルス）、昨年のニエル賞の覇者のクアリフィカー（牡４歳、仏国・アンドレ・ファーブル厩舎、父ロペデヴェガ）もメンバーに名を連ねる。

ガネー賞はジャパンＣの指定外国競走。総賞金は３０万ユーロ（約５５２５万円）で、１着賞金は１７万１４２０ユーロ（約３１５７万円）となっている。

昨年はソジーが勝ち、次のイスパーン賞、香港ヴァーズと年間でＧ１を３勝と活躍。凱旋門賞では３着になった。過去の勝ち馬にはエリシオ、バゴ、ディラントーマスなど世界的名馬が多数いる。

日本調教馬の出走は１９８７年のシリウスシンボリ（モーリス・フィリッペロン騎手）だけで、１０頭立ての７着だった。

出走馬は以下の通り。（馬番、ゲート番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）６ ダリズ 牡４ ５８ ミカエル・バルザローナ

（２）３ クアリフィカー 牡４ ５８ ウィリアム・ビュイック

（３）５ アローイーグル 牡５ ５８ クリスチャン・デムーロ

（４）４ ファーストルック セン５ ５８ ジェームズ・ドイル

（５）２ ブライトピクチャー セン５ ５８ アレクシ・プーシャン

（６）１ アヴァンチュール 牝５ ５６・５ ステファン・パスキエ

※全てフランス調教馬。