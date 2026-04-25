◆パ・リーグ 楽天７―９西武（２５日・楽天モバイル最強）

西武が逆転勝ちで楽天戦は今季初勝利。日本ハムを抜いて４位に浮上した。４番手・篠原響投手（１９）がプロ初勝利。新外国人でＷＢＣ台湾代表の林安可（リン・アンコー）外野手（２８）が来日最多の３安打４打点と大暴れした。

２月には侍ジャパンのサポートメンバーに選ばれ、ソフトバンクとの強化試合で先発マウンドに上がった篠原。この日は５―５の７回に４番手として登板すると、小郷を一邪飛、小深田を中飛、村林を二ゴロで３者凡退に封じた。最速１５６キロを計測し、１３球のうち１２球が直球と真っ向勝負でねじ伏せた。すると、直後の８回に西武は渡部が決勝の適時三塁打を放ち、カナリオの左前適時打、林安可の２号２ランで一挙４点を勝ち越した。

篠原は２４年ドラフト５位入団の高卒２年目。ルーキーイヤーの昨季は２試合で０勝１敗、防御率１０・２９とプロの壁にはね返されたが、２年目はリリーフとして輝きを放っている。６試合で１勝１敗３ホールド、防御率１・６９、奪三振率１１・８１。ドラフト下位指名、高卒２年目に救援でブレイクといえば、ドジャース・山本由伸投手（２７）と重なる部分がある。身長も同じ１７８センチ。将来的には先発として球界のエースに育つ資質は十分だ。

試合後、山本と重なる部分が多いことについて聞かれると「すごい投手ですし、もちろん目指すべきところではあると思います」と力を込めた。