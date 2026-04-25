窪塚洋介、家族3人“集合ショット” 妻・PINKYが息子とのリンクコーデ披露「少しの照れくささと、それ以上の喜び」
俳優の窪塚洋介の妻でインフルエンサーのPINKY（本名：窪塚優香）が24日、自身のインスタグラムを更新。息子・窪塚愛流とのリンクコーデなど家族集合ショットを投稿した。
【写真】妻と息子がリンクコーデ！窪塚洋介ら家族3人の集合ショット
「GU Mother's Day 家族で出演させていただきました」とつづり、家族3人寄り添った写真を公開。さらに、2枚目の息子とのリンクコーデは少しの照れくささと、それ以上の喜び」とグレーコーデでまとめた親子写真をアップした。
「服を揃えるだけで、いつもの景色が少し違って見える。そんな発見があった、大切な撮影でした」と振り返った。「今年の母の日は私にとって、かけがえのない記憶になりそうです」「日頃の感謝を、お揃いのウェアに込めて。そんな贈り方も、素敵かもしれません」とつづった。
【写真】妻と息子がリンクコーデ！窪塚洋介ら家族3人の集合ショット
「GU Mother's Day 家族で出演させていただきました」とつづり、家族3人寄り添った写真を公開。さらに、2枚目の息子とのリンクコーデは少しの照れくささと、それ以上の喜び」とグレーコーデでまとめた親子写真をアップした。
「服を揃えるだけで、いつもの景色が少し違って見える。そんな発見があった、大切な撮影でした」と振り返った。「今年の母の日は私にとって、かけがえのない記憶になりそうです」「日頃の感謝を、お揃いのウェアに込めて。そんな贈り方も、素敵かもしれません」とつづった。