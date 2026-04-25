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あすは西から天気が下り坂。沖縄や九州、四国、紀伊半島は、朝から雨となりそうです。午後は、西日本の広い範囲で次第に雨となり、夜は名古屋でも雨が降り出しそうです。

関東は、午前を中心に晴れ間がありますが、夜遅くはにわか雨があるかもしれません。

あすの気温です。北日本や北陸は、きょうより大幅に高くなる所が多いでしょう。

札幌は21℃まで上がる予想で、6月上旬並みの陽気となりそうです。関東から西は、きょうと同じくらいか低い所が多い予想です。

【あすの各地の予想最高気温】
札幌　:21℃　釧路　:10℃
青森　:22℃　盛岡　:21℃
仙台　:19℃　新潟　:23℃
長野　:23℃　金沢　:23℃
名古屋:21℃　東京　:20℃
大阪　:23℃　岡山　:19℃
広島　:22℃　松江　:24℃
高知　:19℃　福岡　:22℃
鹿児島:23℃　那覇　:24℃

週間予報です。月曜日は東海や関東を中心に雨で、朝は強く降る所もありそうです。火曜日は北日本でにわか雨があるでしょう。水曜日から木曜日にかけては、西日本と東日本各地で雨が降りそうです。