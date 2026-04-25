あすは西から天気が下り坂。沖縄や九州、四国、紀伊半島は、朝から雨となりそうです。午後は、西日本の広い範囲で次第に雨となり、夜は名古屋でも雨が降り出しそうです。

関東は、午前を中心に晴れ間がありますが、夜遅くはにわか雨があるかもしれません。

あすの気温です。北日本や北陸は、きょうより大幅に高くなる所が多いでしょう。

札幌は21℃まで上がる予想で、6月上旬並みの陽気となりそうです。関東から西は、きょうと同じくらいか低い所が多い予想です。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 :21℃ 釧路 :10℃

青森 :22℃ 盛岡 :21℃

仙台 :19℃ 新潟 :23℃

長野 :23℃ 金沢 :23℃

名古屋:21℃ 東京 :20℃

大阪 :23℃ 岡山 :19℃

広島 :22℃ 松江 :24℃

高知 :19℃ 福岡 :22℃

鹿児島:23℃ 那覇 :24℃

週間予報です。月曜日は東海や関東を中心に雨で、朝は強く降る所もありそうです。火曜日は北日本でにわか雨があるでしょう。水曜日から木曜日にかけては、西日本と東日本各地で雨が降りそうです。