AKB48の大盛真歩さん（26）が25日、公式ブログでグループからの卒業と芸能界引退を発表しました。

大盛さんは、公式ブログで「私、大盛真歩はAKB48を卒業します」と報告。そして「大好きなAKB48にドラフト3期生として18歳で加入させていただいてから、約8年が経ちました。 普通に生きていたら経験できないようなことをたくさんさせていただき、何よりも7作連続選抜として活動できたことが本当に嬉しかったです。苦手なことが多かった私は、活動の中でたくさんの挫折をして、何度も卒業を考えましたが、今回は自分のAKB48人生を悔いなくやりきったと思えたので、卒業を決断しました」と理由を明かしました。

大盛さんは、茨城県出身で1999年生まれの26歳。ドラフト3期生として18歳の時にAKB48に加入。“まほぴょん”の愛称で親しまれ、2020年3月リリースのグループ57枚目のシングル『失恋、ありがとう』に収録されたカップリング曲『思い出マイフレンド』や、2025年8月リリースの66枚目のシングル『Oh my pumpkin!』のカップリング曲『アイドルだよ、人生は･･･』でセンターを務めました。

大盛さんは、今後について「芸能界から引退し、これからは一人の人間として新たな道を歩んでいくことに決めました」と報告。卒業公演は、6月30日を予定しているということです。

■大盛真歩さんコメント全文

私、大盛真歩はAKB48を卒業します。

大好きなAKB48にドラフト3期生として18歳で加入させていただいてから、約8年が経ちました。

普通に生きていたら経験できないようなことをたくさんさせていただき、何よりも7作連続選抜として活動できたことが本当に嬉しかったです。

苦手なことが多かった私は、活動の中でたくさんの挫折をして、何度も卒業を考えましたが、今回は自分のAKB48人生を悔いなくやりきったと思えたので、卒業を決断しました。

ここまで活動できたのも、両親・スタッフさん・メンバー、そして何よりも応援してくださったファンの皆さまのおかげです。

たくさんの支えを、本当にありがとうございました。

卒業は6月30日を予定しております。

今後については、自分でもたくさん悩み考えましたが、芸能界から引退し、これからは一人の人間として新たな道を歩んでいくことに決めました。

どうかこの決断を受け止めていただけたら幸いです。

そして、卒業する最後の日まで、一緒にたくさんの幸せや楽しい時間を共有できたら嬉しいです。

大盛真歩