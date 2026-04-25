浦和はPK戦含めて7連敗…肥田野蓮治は決定機逸に悔い「FWとして1点も取れないのは情けない」
[4.25 J1百年構想EAST第12節 浦和 2-3 横浜FM 埼玉]
PK戦を含めると7連敗となった。浦和レッズは横浜F・マリノスとの接戦の末に2-3で敗れた。
前半21分に失点を喫するが、28分にはMF金子拓郎のゴールで追いついた。だが1-1で前半を折り返すと、後半に2失点。終了間際にオウンゴールで1点を返すが、そのまま追いつくことはできなかった。
キャプテンのMF渡邊凌磨は試合後、「もっとやらなきゃなという感じ」と振り返る。「点が取れればよかった。決めれるようにするだけ」。口数少なく、そのままスタジアムを後にした。
チーム最多4得点を挙げているFW肥田野蓮治は0-1で迎えた前半28分に決定機を作った。自身のキープからDF石原広教のクロスにつなげ、金子の一時同点ゴールを演出。だが、その後は失点が続き、自らも決定機を逸した。「あれだけチャンスがあったなかでFWとして1点も取れないのは情けない」と悔しさをにじませた。
肥田野はFWオナイウ阿道とともに2トップを形成した。相手のDFラインの裏を突く動きは練習でも実施。それでも「試合になるとうまくいかないシーンが多い」と語る。「そこは自分の要求と動き出しの質をもっと高めないと。自分にベクトルを向けてやるしかない」と力を込めた。
敗れはしたが、姿勢は崩さなかった。「失点するのは全然よくないことだけど、失点した後に今日はみんなが全然下を向いていなかった」(肥田野)。失点後も全員で集合し、「ここで落ちたらいつもと同じだぞ」と全員で声を出した。連敗を食い止めるために必要なものを、全員で模索している。肥田野は「みんな戦っていたし走っていたと思うけど、何かが足りないというのは、今のチームを表しているんじゃないかなと思う」と、現状を受け止めていた。
(取材・文 石川祐介)
PK戦を含めると7連敗となった。浦和レッズは横浜F・マリノスとの接戦の末に2-3で敗れた。
前半21分に失点を喫するが、28分にはMF金子拓郎のゴールで追いついた。だが1-1で前半を折り返すと、後半に2失点。終了間際にオウンゴールで1点を返すが、そのまま追いつくことはできなかった。
キャプテンのMF渡邊凌磨は試合後、「もっとやらなきゃなという感じ」と振り返る。「点が取れればよかった。決めれるようにするだけ」。口数少なく、そのままスタジアムを後にした。
肥田野はFWオナイウ阿道とともに2トップを形成した。相手のDFラインの裏を突く動きは練習でも実施。それでも「試合になるとうまくいかないシーンが多い」と語る。「そこは自分の要求と動き出しの質をもっと高めないと。自分にベクトルを向けてやるしかない」と力を込めた。
敗れはしたが、姿勢は崩さなかった。「失点するのは全然よくないことだけど、失点した後に今日はみんなが全然下を向いていなかった」(肥田野)。失点後も全員で集合し、「ここで落ちたらいつもと同じだぞ」と全員で声を出した。連敗を食い止めるために必要なものを、全員で模索している。肥田野は「みんな戦っていたし走っていたと思うけど、何かが足りないというのは、今のチームを表しているんじゃないかなと思う」と、現状を受け止めていた。
(取材・文 石川祐介)