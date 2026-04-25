均衡破る先制ゴール挙げた横浜FM山根陸、自身の出来に満足せず「もっともっとという気持ち」
[4.25 J1百年構想EAST第12節 浦和 2-3 横浜FM 埼玉]
均衡を破るゴールを挙げた。横浜F・マリノスMF山根陸は前半21分に先制ゴール。自身の持ち運びから仲間につなぎ、自らのフィニッシュでゴールネットを揺らした。
前半21分、左サイドでMFユーリ・アラウージョがセカンドボールを拾って前進。パスを受けた山根が右斜め前に進み、右サイドに展開する。MFジョルディ・クルークスが左足でクロスを上げ、FW谷村海那が頭で落とした。「海那くんが優しい落としをくれたので。あとはもう流れで流し込めた」(山根)。左足シュートをゴール左隅に決めた。
7分後には失点を喫して1-1で前半を折り返すと、後半17分にMF渡辺皓太が、34分にはMF天野純が得点を挙げる。終了間際にオウンゴールで1点を返すが、リードを守り切り、3連敗をストップさせた。
自身の得点後には数度のチャンスがあった。山根は「今日は1点を取ったことより、正直4点分くらいチャンスを生かし切れなかったところがあった」と振り返る。また、1失点目では自身のマークだったMF金子拓郎に決められたこともあり、「試合をバタつかせてしまったところは感じている。悔しさのほうが大きい」と思いを述べた。
チームが苦しいときだからこそ、個人の成長が鍵になる。山根は「チャンスに絡む回数は増えている。もっともっと細かいところも上げていかなければいけない部分は今日は多くあった」と強調。「点は入ってよかった。でももっともっとという気持ち」とさらなる躍動に燃えていた。
(取材・文 石川祐介)
均衡を破るゴールを挙げた。横浜F・マリノスMF山根陸は前半21分に先制ゴール。自身の持ち運びから仲間につなぎ、自らのフィニッシュでゴールネットを揺らした。
前半21分、左サイドでMFユーリ・アラウージョがセカンドボールを拾って前進。パスを受けた山根が右斜め前に進み、右サイドに展開する。MFジョルディ・クルークスが左足でクロスを上げ、FW谷村海那が頭で落とした。「海那くんが優しい落としをくれたので。あとはもう流れで流し込めた」(山根)。左足シュートをゴール左隅に決めた。
自身の得点後には数度のチャンスがあった。山根は「今日は1点を取ったことより、正直4点分くらいチャンスを生かし切れなかったところがあった」と振り返る。また、1失点目では自身のマークだったMF金子拓郎に決められたこともあり、「試合をバタつかせてしまったところは感じている。悔しさのほうが大きい」と思いを述べた。
チームが苦しいときだからこそ、個人の成長が鍵になる。山根は「チャンスに絡む回数は増えている。もっともっと細かいところも上げていかなければいけない部分は今日は多くあった」と強調。「点は入ってよかった。でももっともっとという気持ち」とさらなる躍動に燃えていた。
(取材・文 石川祐介)