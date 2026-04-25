明日4月26日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」では、「DASH巨大食堂」に、パリ五輪柔道金メダリストの角田夏実が参戦！城島茂、松島聡（timelesz）、加藤英明（静岡大学准教授）と、鹿児島の海に潜む“バキュームモンスター”の捕獲に挑む。予想外の展開に金メダリストも大苦戦!? さらに巨大魚を自らさばき、ジャンボさつま揚げにしてかぶりつく！

◆「めちゃくちゃ悔しい！」角田夏実が唇をかむ波乱の展開に！

大きすぎるが故に大味で敬遠されがちな巨大魚を獲り、培ってきた経験と知識を生かしておいしくいただく「DASH巨大食堂」。今回は、天下一品のともえ投げで五輪を制した最強柔道家の角田が「巨大魚が釣れるって聞いたんで、来ちゃいました」と「DASH」初参戦。

釣りが大好きだという角田と挑むのは、鹿児島県大隅半島の海に潜む、人呼んで“海のバキュームモンスター”。最大で体長2メートル、重さ150キロ。大きな口で海底の獲物を吸い込むように丸のみする、正真正銘の“ヤバイやつ”！しかし、相手が強ければ強いほど燃える角田は「140キロのお相撲さんを投げさせてもらったことがあるので、あと10キロ」と闘志メラメラ。しかも普段から受け身で回っているため船酔いとも無縁。これ以上ない最強の助っ人に、城島も「考えられへん」と感激。一方の松島は、前回のクロマグロ漁で船酔いに見舞われダウンしているだけに、今回は「寝てる画だけはないようにしたい」とリベンジに燃えるが…。

タイムリミットは3時間。ポイントに到着した一行は、深さ100メートルの岩場に餌を垂らし、モンスターが掛かるのをじっと待つ。「釣りと柔道は通じるものがある」という角田が25年の柔道人生を振り返ったり、城島がアイドルになったきっかけを語ったりしていると…「来てるじゃないですか！」「絶対モンスターだ！」。早くもモンスターに遭遇!? しかしその直後、角田が「めちゃくちゃ悔しい！」と唇をかむ予想外の事態に！

さらに、まな板の上でもモンスターと大格闘。城島抜きで巨大魚をさばくことになった松島と角田。駆け付けた横山裕（SUPER EIGHT）も「よう釣ったなこれ！」と目を丸くする巨大魚を、ジャンボさつま揚げとかぶと煮に！おなかがすき過ぎて思わずかぶりついた角田も「すごい！おいしい！」と大絶賛の巨大料理で、果たして何人の腹を満たせるか？