31歳“元RIZINガール”、突然の「ご報告」にファンショック「正直びっくり」
タレントの荒井つかさが22日にInstagramを更新。芸能界引退を発表した。
【写真】“RIZINガール”西井綾音、完全再現の「春麗コス」（4枚）
荒井が「【ご報告】」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ノースリーブのワンピースでカメラに微笑みかける荒井の姿が収められている。
投稿の中で荒井は「突然のご報告になってしまうのですが、今年度をもちまして、すべての芸能活動を引退することにしました」と発表。続けて「高校3年生からこのお仕事を始めて、本当にたくさんの方に支えてもらいながらここまで来ることができました。2015年にはレースクイーン大賞グランプリという大きな賞をいただくこともでき、今振り返っても、本当に恵まれた環境の中で活動させていただいたなと感じています。関わってくださった皆さんには、感謝の気持ちでいっぱいです」とコメント。
さらに荒井は今後について「予定ではありますが、来年にラストイベントを開催したいと考えています。直接感謝の気持ちを伝えられる場にできたら嬉しいです」とつづっている。
彼女の発表にファンからは「泣いていいですか」「正直びっくりです」「寂しいですが、長い間お疲れ様でした」などの声が集まっている。
荒井は1994年11月29日生まれ。群馬県出身。レースクィーン、グラビアアイドル、タレントとして活動していた2021年にはRIZINガールのメンバーに抜てきされていた。
引用：「荒井つかさ」Instagram（＠saki_takaoka）
【写真】“RIZINガール”西井綾音、完全再現の「春麗コス」（4枚）
荒井が「【ご報告】」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ノースリーブのワンピースでカメラに微笑みかける荒井の姿が収められている。
投稿の中で荒井は「突然のご報告になってしまうのですが、今年度をもちまして、すべての芸能活動を引退することにしました」と発表。続けて「高校3年生からこのお仕事を始めて、本当にたくさんの方に支えてもらいながらここまで来ることができました。2015年にはレースクイーン大賞グランプリという大きな賞をいただくこともでき、今振り返っても、本当に恵まれた環境の中で活動させていただいたなと感じています。関わってくださった皆さんには、感謝の気持ちでいっぱいです」とコメント。
彼女の発表にファンからは「泣いていいですか」「正直びっくりです」「寂しいですが、長い間お疲れ様でした」などの声が集まっている。
荒井は1994年11月29日生まれ。群馬県出身。レースクィーン、グラビアアイドル、タレントとして活動していた2021年にはRIZINガールのメンバーに抜てきされていた。
引用：「荒井つかさ」Instagram（＠saki_takaoka）