昨年デビュー中山秀征イケメン次男、ヘアスタイル一新！「雰囲気全然違う!!」の声
昨年2025年に芸能界デビューした中山秀征の次男で俳優の中山脩悟が22日にInstagramを更新。近影を公開すると、ファンから「似合ってる〜」「さらにかっこよくなった」という反響が寄せられた。
【写真】中山秀征の次男・脩悟、黒髪化 出演中の『ＧＩＦＴ』とは別人級ショット
現在放送中の日曜劇場『ＧＩＦＴ』で、車いすラグビーチーム「シャークヘッド」のメンバーを演じ劇中では銀髪を披露している中山。そんな彼が「さっぱりいったよ〜５ヶ月ぶりの黒髪どうかな？」と投稿したのはヘアスタイルを一新したソロショット。写真には、黒髪となった中川の凛々しい表情が多数収められている。
彼の近影に、ファンからは「似合ってる〜」「雰囲気全然違う!!」「めっちゃいい！さらにかっこよくなったね」などの声が集まっている。
■中山脩悟（なかがわ ひまり）
2003年7月8日生まれ。東京都出身。25年4月、父・秀征と同じワタナベエンターテインメントに所属し芸能界デビュー。現在、日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系）に出演中。
引用：「中山脩悟」Instagram（@nakayama_shugo）
【写真】中山秀征の次男・脩悟、黒髪化 出演中の『ＧＩＦＴ』とは別人級ショット
現在放送中の日曜劇場『ＧＩＦＴ』で、車いすラグビーチーム「シャークヘッド」のメンバーを演じ劇中では銀髪を披露している中山。そんな彼が「さっぱりいったよ〜５ヶ月ぶりの黒髪どうかな？」と投稿したのはヘアスタイルを一新したソロショット。写真には、黒髪となった中川の凛々しい表情が多数収められている。
■中山脩悟（なかがわ ひまり）
2003年7月8日生まれ。東京都出身。25年4月、父・秀征と同じワタナベエンターテインメントに所属し芸能界デビュー。現在、日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系）に出演中。
引用：「中山脩悟」Instagram（@nakayama_shugo）