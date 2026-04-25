G2青葉賞

中央競馬のG2・青葉賞（芝2400メートル）が25日、東京競馬場で行われ、武豊騎手騎乗の4番人気ゴーイントゥスカイ（牡3、上原佑）が勝利し、5月31日に行われるG1・日本ダービーの優先出走権を獲得した。勝ちタイムは2分23秒0。この日の武は、厩務員に転身した国枝栄氏とのコンビも話題になり、ネット上では「武豊の日やん…」「この人凄すぎるでしょ」などの声が寄せられた。

好時計で完勝した。ゴーイントゥスカイはまずまずのスタートから中団外目を追走。直線では残り200メートルで先頭に立つと、後続馬の追撃を封じ、上がり33秒4の脚でゴール板を駆け抜けた。

直前の10レースでは、トクシーカイザー（牡6、小島茂）に騎乗。この馬はJRA通算1123勝を誇り、今年の3月3日をもって調教師を定年引退し、ヘルパー厩務員に転身した国枝氏の担当馬だった。競馬界が誇るレジェンド2人がパドックで並んで歩く光景は大きな話題となった。さらに、青葉賞の勝利に続き最終12レースも勝利し、春の東京競馬開幕戦を大いに盛り上げた。

見せ場たっぷりの57歳・武豊にはX上の競馬ファンも感服。「武豊の日やん…」「この人凄すぎるでしょ」「武豊n度目の全盛期突入か」「ねえ見た！？あれが武豊！」「やっぱ競馬は武豊」などのコメントが書き込まれた。

ゴーイントゥスカイは父コントレイル、母ゴーイントゥザウィンドウ（母父タピット）の血統。コントレイル産駒は重賞初勝利となった。



（THE ANSWER編集部）