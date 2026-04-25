今年３月に定年で調教師を引退して、美浦・小島茂之厩舎で補充員として働き始めた国枝栄厩務員が、４月２５日の東京１０Ｒ・鎌倉Ｓ（４歳上３勝クラス、ダート１４００メートル）で“デビュー戦”を迎えた。担当するトクシーカイザー（牡６歳、美浦・小島茂之厩舎、父キンシャサノキセキ）は、掲示板を確保する５着に健闘。国枝厩務員は「本当に頑張ってくれたし、無事に終わってくれてよかった。すごくよかったね」と、充実の汗をぬぐった。

多くのファンの熱視線を集めたパドックでは、武豊騎手の足を上げて馬に乗るのを手伝い、「新人だから頼むよ」と伝えたという。レース後の取材でレジェンドは「新人だから気を遣ったけど、上手にやっていたと思いますよ。将来有望です（笑）」とジョーク混じりに笑顔でうなずいた。

担当馬と馬運車に乗って競馬場に向かい、レースに臨むのも初めての経験だった国枝厩務員は、レース直前のゲート裏まで馬をひいていった。「何でも見てみようということで。調教師の時にもゲート裏には行っているけど、違う視点でよかったよ。馬の一番近いところで、競馬に向けてどんどん雰囲気が変わっていくのが面白かった」と、新たな気づきもあった様子。古希を過ぎた“オールドルーキー”は、どこまでも好奇心旺盛だった。