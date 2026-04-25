◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ女子 チャンピオンシップ決勝 第１日（２５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

２戦先勝で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が始まり、元日本代表の中田久美監督が率いるレギュラーシーズン（ＲＳ）２位のＳＡＧＡ久光が、ＳＶリーグ初優勝に王手をかけた。決勝第１戦でＲＳ４位からＣＳ連覇を狙う大阪Ｍを３―２のフルセットの激闘の末に退けて先勝した。中田監督は「簡単に勝てる試合ではないと思っていた。内容は良くなかった。５セット目、最後まで諦めずに戦えて、まず１勝できたことは良かった」と安堵（あんど）の笑みを浮かべた。

今季フルセットの試合は１６戦中１４勝２敗と強さを示してきた。指揮官は強さの秘訣（ひけつ）について「それだけは分からない。いきなりスイッチが入ったりするので、誰がそのスイッチを持っているのかも分からないです」と首をすくめるが「フルセットで負けないことは力がないわけではない」と手応えもにじむ。

この日は日本代表のミドルブロッカー・荒木彩花のクイック、大砲のサムデイの強烈なスパイクで流れをつくった。１９８センチの大阪Ｍの得点源・フランシスの攻撃を荒木が止めるなど、先に２セットを連取した。だが、スパイクやサーブでミスが見え始めた第３、第４セットを落とし、相手に追いつかれた。苦しい展開になったが、指揮官は落ち着いて「何もしていない」と“自滅”だと伝え、選手の頭から粘る相手の脅威を振り払った。荒木は「焦りはなかった」とうなずいた。

２１年東京五輪女子日本代表監督を務めた中田監督が、今季、１０季ぶりに復帰した。２６日の第２戦で勝てば優勝が決まる。昨季より新たに開幕したＳＶリーグでは初の頂点を取りに行く。指揮官は「明日決める」と静かに闘志。ブロック５を含む１４得点で引っ張った荒木は「チームを勝たせる選手になる。頑張ります」と右拳を握った。

◆チャンピオンシップ レギュラーシーズン（ＲＳ）の成績上位８チームが進み、ノックアウト方式で実施。２戦先勝で１勝１敗の場合のみ第３試合を行う。準々決勝と準決勝はＲＳの上位チームのホームで催し、１位と８位、２位と７位、３位と６位、４位と５位が対戦。決勝は２５日〜２７日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開催し、日本一を決める。