■全国の26日の天気

高気圧は北日本に勢力を残しながら東へ離れる見込みです。日本の南には前線が停滞し、九州の南東に低気圧が停滞するでしょう。西日本や沖縄は雨が降り、雷を伴って激しく降る所がありそうです。大気の状態が非常に不安定になるため、九州では落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。東日本は、午前中は日差しがありますが、午後はしだいに雲が多くなるでしょう。夜は東海で雨が降り、関東も、雨のぱらつく所がありそうです。北日本は、晴れてお出かけ日和になるでしょう。空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いにご注意ください。

朝は、北日本や東日本の内陸で霜のおりる所がありそうです。日中の気温は北日本で25日より大幅に高く、全国的に20℃から23℃くらいの所が多くなりそうです。札幌は21℃と6月上旬並みの陽気になるでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌 7℃（＋5 5月上旬）

仙台 7℃（＋2 4月中旬）

新潟 10℃（＋5 5月上旬）

東京都心 12℃（＋1 平年並み）

名古屋 13℃（-1 5月上旬）

大阪 15℃（＋2 5月上旬）

広島 14℃（＋4 5月上旬）

高知 15℃（＋3 5月中旬）

福岡 16℃（＋5 5月中旬）

鹿児島 18℃（＋1 5月下旬）

那覇 19℃（-1 4月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 21℃（＋7 6月上旬）

仙台 19℃（＋5 5月上旬）

新潟 23℃（＋8 5月下旬）

東京都心 20℃（＋1 4月中旬）

名古屋 21℃（-1 平年並み）

大阪 23℃（-1 5月上旬）

広島 22℃（-1 平年並み）

高知 19℃（-5 4月上旬）

福岡 22℃（-2 平年並み）

鹿児島 23℃（＋1 平年並み）

那覇 24℃（＋1 4月中旬）

■全国の週間予報27日は、東日本や東北南部を中心に雨が降るでしょう。朝は関東付近で本降りとなりそうです。28日は、沖縄から関東で晴れますが、北陸や北日本は曇りや雨となるでしょう。ゴールデンウイーク初日の29日は全国的に雲が多く、沖縄や九州、四国、北海道で雨が降りそうです。30日は西・東日本で雨の所が多くなりますが、5月1日は西から回復し、5月2日は沖縄から東北南部で晴れる所が多くなりそうです。天気の変化とともに、気温も大きく変化しそうです。雨の降る日がヒンヤリしますが、晴れる日は西・東日本で25℃くらいまで上がる所があるでしょう。