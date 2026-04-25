【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 共通する2文字は？ ヒント「温かい和スイーツ」
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、上品な光沢を放つ素材の呼称から、寒い季節に恋しくなる和のデザート、さらに日常的に使う文房具の英語名まで、ジャンルを越えた3つの言葉をセレクトしました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像しながら、空欄に入る共通の2文字を考えてみてください。脳をリフレッシュさせて、頭の中をすっきりと整理しましょう。
□□く
お□□こ
ぺん□□
ヒント：小豆を煮てお餅などを入れた温かい甘い食べ物。そして、芯を削って文字を書くための道具の英語での呼び方を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「しる」を入れると、次のようになります。
しるく（シルク）
おしるこ（お汁粉）
ぺんしる（ペンシル）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、高級感あふれる素材、伝統的な和のスイーツ、そして身近な文具の呼び名という組み合わせでした。普段、漢字や英語で意識している言葉を一度ひらがなに戻してみることで、言葉の持つ音の響きを新鮮に感じられたのではないでしょうか。知識をつなぎ合わせて、ひらめきの快感を味わっていただけたなら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、上品な光沢を放つ素材の呼称から、寒い季節に恋しくなる和のデザート、さらに日常的に使う文房具の英語名まで、ジャンルを越えた3つの言葉をセレクトしました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像しながら、空欄に入る共通の2文字を考えてみてください。脳をリフレッシュさせて、頭の中をすっきりと整理しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□く
お□□こ
ぺん□□
ヒント：小豆を煮てお餅などを入れた温かい甘い食べ物。そして、芯を削って文字を書くための道具の英語での呼び方を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
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正解：しる正解は「しる」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しる」を入れると、次のようになります。
しるく（シルク）
おしるこ（お汁粉）
ぺんしる（ペンシル）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、高級感あふれる素材、伝統的な和のスイーツ、そして身近な文具の呼び名という組み合わせでした。普段、漢字や英語で意識している言葉を一度ひらがなに戻してみることで、言葉の持つ音の響きを新鮮に感じられたのではないでしょうか。知識をつなぎ合わせて、ひらめきの快感を味わっていただけたなら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)