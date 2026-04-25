「何だか乗ってきたな」井上中日6連敗ストップ→首位ヤクルトに勝ち越しにファン歓喜「昨日の勝ちが雰囲気を変えてますね」「盛り塩効果だな」

大野は好調ヤクルト打線を7回無失点と好投、2勝目をあげた（C）産経新聞社

中日は4月25日のヤクルト戦（バンテリンドームナゴヤ）に5ー2の勝利。首位ヤクルトに連勝、カード勝ち越しを決めた。

投げてはベテラン左腕の大野雄大が円熟味あふれるピッチングでヤクルト打線を封じ込める。

【動画】中日は板山の自身初のグランドスラムで豪快に先制した

7回散発3安打、6奪三振無失点、二塁を踏ませない完璧投球。3回は一死一塁で迎えた1番の長岡秀樹、2番のドミンゴ・サンタナを連続三振に取るなど要所を抑えて、点を与えない。

打線も相手先発、小川泰弘をゲーム序盤から攻めたてる。2回一死満塁の好機に8番に入った板山祐太郎が小川の内角直球を右翼スタンドへ豪快に放り込んだ。自身初のグランドスラムに本拠地ファンから大歓声が沸き起こった。

5回にも石伊雄太が2号ソロを放って追加点。8回には救援陣がつかまったが、3点差の9回には守護神の松山晋也が三者凡退に抑え、ゲームセット。週末にはなかなか勝てないことも心配されていたが、満員の本拠地ファンを喜ばせる投打がかみあっての会心ゲームとなった。