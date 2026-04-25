林業１１年の拓也（３９）とプロ野球選手を目指していた翔司（４０）の、平均身長１８５センチの２人組歌謡グループ「風鈴」が２５日、東京・大田区民ホール アプリコ大ホールで単独コンサートを開催し、この日が初お披露目となった４ｔｈシングル「イル・テンポ・パッサ〜時は過ぎゆく〜」（６月３日発売）などで完売１５００人のファンを魅了した。

「やりたい全てを形にしていただきました。結成して４年と何カ月かの集大成、今できる全てを見せられたら」（拓也）という今回のコンサート。拓也は「めちゃくちゃワクワクドキドキしてます。『イル・テンポ・パッサ』は今日が初お披露目なので、そこが一番ドキドキしてます」と胸躍らせ、会場がある蒲田が地元の翔司は「ホントにうれしいし、この会場でいつかやりたいと思って歌手活動を始めたので、夢がかなう」と笑顔を見せた。

本番では「大人で情熱的で、（作曲した）杉本眞人先生の中でも自信作と言ってくださった１曲」（拓也）、「イタリア語で『時は過ぎゆく』という意味。ダンスは闘牛っぽいような振付もセクシーな振付もあったりする」というパッショネイトな新曲の他にも「勝手にしやがれ」や「また逢う日まで」などの昭和歌謡カバーも含め、全１８曲を熱唱。

新曲のチャートアクションに関して拓也が「（オリコン演歌歌謡曲チャートで）１位を取ります」と宣言すると、翔司が「取れなかったら拓也がボウズにします」と勝手に公約したり、「拓也がそばにいて支えてくれたのがやり続けられた理由」（翔司）、「ここまで来られたのが翔司のおかけだし、翔司とならもっと大きな会場に行ける」（拓也）と互いへの感謝を口にするなど、仲の良さも発揮した。

また、翔司は１９日にエスコンフィールドの日本ハム−西武戦で行った始球式に触れて「元野球部でピッチャーだった、プロ野球選手を目指していたにもかかわらずワンバウンド投球。球速も１０５キロ。最悪だな、もう穴があったら入りたいぐらい恥ずかしかったんですけれども」と振り返り、「ぜひリベンジができるように。僕は阪神タイガースファンなので、甲子園球場で始球式できるように、一つ個人的に目標にしてます。その時は１０６キロ投げられるように」と、雪辱を期していた。