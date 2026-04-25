約８年前に東京都内の自宅マンションで知人女性を殺害したとして、警視庁は２５日、住所・職業不詳の高橋伸明容疑者（４７）を殺人容疑で逮捕した。

高橋容疑者は事件発覚直前にマレーシアへ出国しており、同庁が殺人容疑で逮捕状を取り、国際手配していた。

現地当局から同庁に昨年６月、高橋容疑者を拘束したとの連絡があった。高橋容疑者は強制退去処分を受け、２５日に成田空港に移送される航空機内で逮捕状が執行された。

発表によると、高橋容疑者は２０１８年１０月１１〜１２日頃、港区六本木のマンション自室で、日本と米国の二重国籍を持つ、横浜市青葉区のバレツタ久美さん（当時２９歳）の頭部を鈍器で殴り殺害した疑い。調べに「今は何も話すことはない」と容疑を否認している。

事件は同年１０年１８日、バレツタさんの母親から「娘と連絡がつかない」と同庁麻布署に相談があり、発覚した。同署員が高橋容疑者の部屋を調べると、ベッド脇でシーツにくるまれたバレツタさんの遺体が見つかった。

バレツタさんの頭や顔などには殴られたような傷があり、死因は脳の損傷だった。捜査関係者によると、部屋から血の付いた鉄アレイが押収されており、同庁は凶器に使われたとみている。

バレツタさんの母親（６０）は２５日、弁護士を通じ「娘が戻ってくるわけではない現実に、改めて深い悲しみを感じている」とのコメントを発表した。