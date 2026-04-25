女性芸人・紺野ぶるまが２３日、テレビ朝日「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。納言・薄幸とツーショットトークを繰り広げた。

ぶるまは、安田大サーカス・クロちゃんと親交が深いと明かし「クロちゃんは学級委員タイプっていうか」と意外な一面を切り出した。

「私が産後は、結構、『子どものことも話したくないし主婦感も出したくない』みたいな時期があって。そんときに呼び出されて『ぶるまさ？これから、どうなっていきたいの？』みたいな。（ぶるまは）『いや、ネタとかで…』って」と話した。

続けて「（クロちゃんから）『（軸が）ネタなのは分かるけど。せっかく出産して。子供のことか話さないの？』みたいな。（ぶるまは）『いや、アーティストっぽく。性別とかも明かさずやっていきたいと思ってる』みたいに言ったら。『引くわぁ…。なんなのそれ？ぶるまは横澤夏子ちゃんとか、ミキティさん（藤本美貴）みたい（なママタレント）になれると思うから。もうちょっと引き出しを増やしていきなよ？』みたいな」とアドバイスされたと話した。

ぶるまは「（クロちゃんから）『芸人だから主婦っぽい感じ出したくないって。それは芸人として逆にどうなの？引き出し少なくない？あるのに出さないってショボくない？』みたいな言われて。『ネタが好きなの分かったし、そこは尊敬してるけど。好きなのは勝手にやるんだから…。他の所をもっと頑張ってみなよ？じゃないと、ぶるま、２年後、たぶんスゴい小さい芸人になってるよ？』って」と振りかえった。

「私、泣きそうになって。それで。『なんだよ！』みたいな。『使えるもんは全部使えよ。芸人ならさ』みたいな言われて。（ぶるまは）『はい…』ってなって。子育て漫画みたいなのを自己満で描き出したの。インスタにあげ出したんですよ。４コマをね。今まではもう、性別とかも本当に言いたくなかったけど。描いてみたら、もう本当に私、ｉＰａｄを食べちゃうんじゃないかぐらい楽しくて。ずっとやりたかったんだ！私！みたいな。それに私じゃない他人のクロちゃんが気づいてたんだと思って」と明かした。

幸が感心しながら「クロちゃんって、ちゃんと後輩思いなんですか？」と聞くと、ぶるまは「なんかね。昔は（後輩に）全く興味がなかったらしいんだけど…。『四十九（歳）になって人に与えたくなった』って言ってた。最近。変わったみたいに言ってて。（クロちゃんは）『（今までは）本当、自分さえ良ければ、それで良かったけど。最近は貯金も１億６０００万ぐらいになったし…』。それこそ、プレゼントとかくれるようになったり」と、クロちゃんの意外な一面を明かしていた。