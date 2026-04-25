【天王山S】伏兵ジュンウィンダムが差し切りV…60kgドンアミティエは2着

4月25日、京都競馬場で行われた11R・天王山ステークス（4歳上オープン・ダ1200m）は、国分優作騎乗の11番人気、ジュンウィンダム（牝6・栗東・浜田多実雄）が勝利した。クビ差の2着にドンアミティエ（牡6・栗東・今野貞一）、3着にペプチドヤマト（牡7・栗東・武英智）が入った。勝ちタイムは1:10.4（稍重）。

1番人気で岩田望来騎乗、ファムエレガンテ（牝4・栗東・中村直也）は7着、2番人気で西村淳也騎乗、ゲッティヴィラ（牡4・栗東・小栗実）は9着敗退。

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後方一気で波乱を演出

国分優作騎乗の11番人気、ジュンウィンダムが差し切り勝ちを決め、波乱を演出した。スタートはひと息で後方2番手からの競馬となったが、道中は内からスルスルと押し上げて進出。直線では馬群をうまくさばいて抜け出し、ゴール寸前で見事に差し切った。この日のWIN5は1億5000万円を超える高配当。波乱決着の一因となった。

ジュンウィンダム 22戦5勝

（牝6・栗東・浜田多実雄）

父：カレンブラックヒル

母：ゴッドカリビアン

母父：ベーカバド

馬主：JKレーシング

生産者：芳住鉄兵