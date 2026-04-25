◆米女子プロゴルフツアー メジャー今季初戦 シェブロン選手権 第２日（２４日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、５９位で出た原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）が５バーディー、２ボギーの６９で通算２アンダーの２２位に浮上し、５年ぶり４度目の海外メジャーで初の予選突破を決めた。

原は思わず「恥ずかしい…」と照れくさそうに笑った。５９位から２２位に浮上し、５年ぶり４度目となるメジャーの舞台で初のアンダーパー＆予選通過。「調子うんぬんよりも、一打をどうするかにフォーカスできたのは良かった」と安どした。

フェアウェーキープ率は７６・９％、パーオン率は７２・２％。豪快なショットでグリーンを捉えたが、たびたび狙った方向と逆へ。「自分の思うショットが１日通して打てない中で必死にもがいた」と言う。パットでしぶとくパーを重ね、７、８番は２メートルを沈めて連続バーディー。後半は一進一退の展開が続いた中、１７番で８メートルをねじ込み、右拳を握った。

２０２０〜２１年に出場した３度のメジャーは全て１００位以下で予選落ち。今大会も初日の前半で２ダブルボギーをたたいて４オーバーと低迷したが「このままじゃ嫌だ」と奮起。過酷な下部ツアーからはい上がり、米ツアーに昇格した執念で巻き返した。

来季シード獲得に向けて、加算ポイントが大きいメジャーの成績は重要。「それを考えると硬くなる。一打を積み重ねていきたい」。冷静に、自身に言い聞かせた。