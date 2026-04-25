◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ女子 チャンピオンシップ決勝 第１日（２５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

２戦先勝で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が始まり、レギュラーシーズン（ＲＳ）４位の大阪Ｍが、同２位のＳＡＧＡ久光に２―３のフルセットの激闘の末に惜敗。０勝１敗となり、ＣＳ連覇へ後がなくなった。チーム３位の１７得点を挙げた田中瑞稀主将は「前半は相手に対策されて、うまく行かないことの方が多かった」と悔しさをにじませた。

第１セット（Ｓ）、第２Ｓは、長身１９８センチのＳ・フランシスの攻撃が、相手のブロックに阻まれるなど、流れをつくれなかった。第２Ｓは２６―２８の接戦を落とした。それでも苦境から立ち上がり、田中主将や、２４年パリ五輪代表の林琴奈が勝負どころでレフトからのスパイクを立て続けに決め、粘りを見せて２―２に追いついた。最後は逆転勝ちにつなげられなかったが「簡単には勝たせない」との執念は示した。

ＳＡＧＡ久光に先勝を許し、後がなくなった大阪Ｍは、２６日の第２戦に懸ける。全日本選手権（皇后杯）との２冠も懸かるだけに、田中主将は「まだ終わったわけではない。気持ちを切り替えて、明日勝ちきる準備をしていく」とＣＳ連覇の目標を諦めずに戦う。

◆チャンピオンシップ レギュラーシーズン（ＲＳ）の成績上位８チームが進み、ノックアウト方式で実施。２戦先勝で１勝１敗の場合のみ第３試合を行う。準々決勝と準決勝はＲＳの上位チームのホームで催し、１位と８位、２位と７位、３位と６位、４位と５位が対戦。決勝は２５日〜２７日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開催し、日本一を決める。