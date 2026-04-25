７連敗の埼スタに響いたブーイング以上の激励…浦和ＦＷ肥田野蓮治「この状況は当たり前じゃない」

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節 浦和２―３横浜Ｍ（２５日・埼玉）

浦和は横浜ＦＭに２―３と敗れ、７連敗（２ＰＫ負け含む）を喫した。前節鹿島戦での敗戦後、今季限りでのスコルジャ監督の退任が決定的となり、迎えたホームでの試合。メンタル的には試合に１００パーセント集中することが難しい環境の中、選手たちは横浜ＦＭを上回るチャンスをつくった。しかし守備の安定を失い、３失点を喫して敗れた。

チーム最多のシュート３本を放ったが、無得点に終わったＦＷ肥田野蓮治は「もっともっと貪欲にゴールに向かっていける選手になりたい。あれだけチャンスがあった中で、１点も取れなくて情けない」と話した。この日は前半２１分に先制点を奪われたが、直後に選手たちがピッチ中央に集まり「ここで（気持ちが）落ちたら、いつもと同じだぞ」と口々に声を掛け合ったという。そして前半２８分には、右サイドで一度は倒されながら粘った肥田野を起点に、ＭＦ金子の同点ゴールが生まれた。肥田野自身も後半３１分、金子からのクロスに反応したが、シュートは枠外に。悔しさから何度もピッチをたたいた。

悪い流れを断ち切ることはできなかった敗戦。試合後、選手たちはスタンドからの厳しいブーイングを覚悟していたが、届いた声の大半は激励の声だった。肥田野は「７連敗という厳しい状況でも、今日も３万人以上のサポーターが足を運んでくれた。この状況は当たり前じゃない。申し訳ない気持ちなんですけど、それに応えるために全力でチームとしてまとまってやるしかない」と声を絞り出した。（金川 誉）