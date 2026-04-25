◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜スタジアム）

巨人が若手の躍動などで７得点を奪い、快勝した。

日本ハムからＦＡ加入した松本が移籍後初めて３番に入るなど、スタメン野手は３〜８番まで右打者６人がズラリと並ぶオーダー。相手先発は新人左腕の片山だった中で、序盤から主導権を握った。

初回は２死一、二塁で５番・岸田が左越えの先制二塁打をマーク。２回は先頭の７番・平山がプロ初本塁打となるソロを左中間席に放り込んだ。３回は先頭・松本の右前打をきっかけに１死三塁を迎えると、再び岸田が適時打を記録。１死満塁ではドラフト５位の８番・小浜（沖縄電力）が右越えの２点二塁打を放つと、左打者の浦田の２点打もあり、一挙５得点で片山をＫＯした。

今季は相手先発が左腕の際に苦戦を強いられてきた。直近の２１日・中日戦（長野）では金丸に７回２得点で勝利していたが、１９日・ヤクルト戦（神宮）では新人の増居に５回１得点で敗戦。橋上オフェンスチーフコーチも「対左というのはちょっと課題にはなっていますのでね。何とかやっていきたい」と語っていた。それだけに、弾みをつけたい一戦ともなった。

チームでは泉口が２１日の試合前練習中の顔面打球直撃で一時離脱中。石塚は「下半身のコンディション不良」で登録抹消される。アクシデントもあるが、フレッシュな選手も力を発揮しながら、課題を一つずつ潰していく。（田中 哲）