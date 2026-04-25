Netflix週間視聴ランキング（映画）：『爆弾』3週連続1位、今週も『コナン』5作品ランクイン【4/13/26 - 4/19/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（4月13日〜19日）を発表。日本における映画ランキングは、『爆弾』が3週連続1位を獲得した。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
2位は、サメがはびこるディザスター映画『猛襲（原題：Thrash）』がワンランクアップ。93の国・地域でTOP10入りし、82の国・地域で1位を獲得。グローバルランキング（英語映画部門）でも1位となっている。
3位は、前週2位に初登場した背筋による同名小説を映画化した『近畿地方のある場所について』（2025年）だった。
6位には『コヴェナント/約束の救出』（2023年）が初登場。アフガニスタンでの過酷な任務中、米軍のジョン・キンリー軍曹は通訳アーメッドとともに襲撃に遭う。命を懸けて彼を救い出したアーメッドの行動により、キンリーは辛くも生還する。帰国後、アーメッドが現地に取り残され、命の危険にさらされていることを知ったキンリーは、自ら再び戦地へ戻る決断を下す。恩義と信念に突き動かされた男の行動が、極限状態の中で試されていく。戦場で生まれた絆と責任を描くヒューマンドラマ。
今週もTOP10 の半分を『名探偵コナン』シリーズ作品が占めた。『名探偵コナン ゼロの執行人』、『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』、『名探偵コナン ベイカー街の亡霊』『名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）』がランクインした。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（4月13日〜4月19日）
1：爆弾（トップ10入り週数：3）
2：猛襲（2）
3：近畿地方のある場所について（2）
4：名探偵コナン ゼロの執行人（6）
5：名探偵コナン ハロウィンの花嫁（9）
6：コヴェナント/約束の救出（1）
7：名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）（16）
8：唄う六人の女（2）
9：名探偵コナン ベイカー街の亡霊（4）
10：名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）（6）
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
2位は、サメがはびこるディザスター映画『猛襲（原題：Thrash）』がワンランクアップ。93の国・地域でTOP10入りし、82の国・地域で1位を獲得。グローバルランキング（英語映画部門）でも1位となっている。
3位は、前週2位に初登場した背筋による同名小説を映画化した『近畿地方のある場所について』（2025年）だった。
今週もTOP10 の半分を『名探偵コナン』シリーズ作品が占めた。『名探偵コナン ゼロの執行人』、『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』、『名探偵コナン ベイカー街の亡霊』『名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）』がランクインした。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（4月13日〜4月19日）
1：爆弾（トップ10入り週数：3）
2：猛襲（2）
3：近畿地方のある場所について（2）
4：名探偵コナン ゼロの執行人（6）
5：名探偵コナン ハロウィンの花嫁（9）
6：コヴェナント/約束の救出（1）
7：名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）（16）
8：唄う六人の女（2）
9：名探偵コナン ベイカー街の亡霊（4）
10：名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）（6）