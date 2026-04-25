カブスの今永昇太投手が日本時間25日の試合前、同27日のドジャース戦先発へ意気込んだほか、ホワイトソックス・村上宗隆選手の活躍に言及しました。

今永投手はメジャー3年目の今季ここまで5試合に登板し2勝1敗で防御率2.17。直近3試合連続でクオリティースタート(6イニング以上を自責点3以下)を達成するなど、上々の滑り出しを見せています。

次回登板となるドジャース戦は、7回1失点で勝利投手になった前回22日のフィリーズ戦から中4日での登板。この日は軽めの調整で「球数を抑えて、あまり練習で肩を消耗しないことが目的。ケガ防止のため、ブルペンで出力だけ確認した」と話しました。

相手は今季初対戦となるドジャース。しかし強力打線と相対することにも「メジャーは他の29球団すべてビッグイニングを作る打線なので、特にドジャースだからといってやることは変わらず、丁寧かつ大胆なピッチングが第一」と特別視せず。「大谷翔平選手も素晴らしいが、2番から9番までの選手も素晴らしいので、なるべく最少失点で抑えていくことが大事」と試合を見据えました。

チームはドジャースとのカード初戦を逆転勝利で飾り、現在10連勝中(取材時は9連勝)。好調の中で回ってきた自身の出番には、「すごく嫌。プレッシャーと捉えてしまうタイプなので…」と率直に語ります。

それでも「先日、菊池雄星さんの記事を拝読させていただいて、『今に集中することが大事なんだ』というふうにおっしゃられていて、僕にはすごく刺さった」と、先輩の考えをもとにつかんだ“集中するコツ”を生かして先発マウンドに臨むようです。

また、カブスと同じシカゴに本拠地を置く、ホワイトソックスに加入した村上宗隆選手の活躍にも言及。この日メジャートップタイの第11号を放った26歳に、「彼のパワーがこの場(MLB)でも変わらず出せているのが素晴らしい。彼の反骨心とか、高い壁が出現したときにそれを乗り越えようとするマインドも知っているので、『ここまで打つんだ』という驚きもありますけど、冷静に考えると彼の実力からしたら普通のこと」と、後輩の活躍を実力通りと回答しました。