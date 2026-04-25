お笑いコンビ「霜降り明星」粗品が２５日放送の日本テレビ系「一茂粗品の超（スーパー）ワイドショー 忖度ない本音で１週間のニュースをぶった斬る」（日曜・午後４時）に出演。タレント・長嶋一茂と今週のニュースを忖度なしにたたき斬った。

この日、総務省の有識者会議が未成年のＳＮＳ利用に年齢制限をもうけるよう事業者に求める案を提出したというニュースを取り上げた。

自身はＳＮＳをうまく利用できていると自負する粗品は「大人になってからＳＮＳに触れた先輩芸人とか結構、ＳＮＳ下手やなあと思うんです」と話し始めると「見てられへんでって」と続けたところで共演の長嶋一茂が「誰？ 下手な人。例えばね」と“忖度なし”に質問。

この問いかけに一瞬、固まった粗品だったが、「例えばですか。例えば、さまぁ〜ず三村（マサカズ）さんとか、めっちゃ下手なんですよ。せっかくオモロイのに、なんか、あの人が大人になってから遊び出した文化、Ｘとかツイッターとか。三村さん、Ｘしてはるな、今、酔うてはるのかなとか」と、ずばり実名で指摘。

この言葉に一茂は「三村は俺と年近いから。昭和の人間なんで、そうかも知れない」と、うなづいていた。