◆ラグビーリーグワン１部▽第１６節 神戸４９―２８東京ＳＧ（２５日・神戸ユニバー記念競技場）

神戸が７トライを挙げて快勝し、第１３節から４連勝で２位をキープした。前半５分、右ラインアウトからつないでニュージーランド代表のブロディ・レタリック共同主将が先制トライ。その後も着実に加点して２８―１４で折り返した。後半も自慢の決定力を見せつけ、相手を上回る３トライを決めて勝ち点５をゲットした。

後半２２分、この日２本目のトライを挙げ、リーグ１位の今季トライ数を１６に伸ばしたレタリックは「（先制点は）この試合に向けて練習していたプレー。それがうまくいったので勢いづいた。試合を通して圧倒できた」と満足そうにうなずいた。

すでに上位６チームによるプレーオフ進出を決めているが、２位以上ならシード権を得て準決勝からの登場となる。レタリックは「タイトな試合が続くが、焦らずにやるべきことをやって勝ち続けて、自信を持ってプレーオフに行きたい」とリーグ残り２戦の連勝締めを誓った。