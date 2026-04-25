◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル）

前日最終オッズがＪＲＡから４月２５日、発表された。

単勝１番人気は（５）ラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）で２・５倍の支持を集めた。前走のきさらぎ賞で出遅れながらも上がり最速の３２秒８を繰り出し、牡馬相手にタイム差なしの３着と好走している。

２番人気は経験馬相手のデビュー戦を５馬身差で制した（２）ラベルセーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父キズナ）で４・５倍。３番人気も経験馬相手の初陣を大外から豪快に差し切った（１３）エンネ（牝３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父キズナ）が５・８倍で続いた。４番人気の（１１）ファムクラジューズ（牝３歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ベンバトル）の８・４倍までが１０倍以下となっている。

馬連は（５）―（１１）が７・１倍で１番人気。以下（２）―（５）が８・２倍、（５）―（１３）が８・９倍で続き、この３通りが１０倍以下の支持を集めている。

また、３連単は１番人気の（５）（１１）（２）の４８・４倍から、上位人気１０通りまでが（５）が１着の買い目となっている。