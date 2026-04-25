◆パ・リーグ オリックス４―２日本ハム（２５日・京セラドーム大阪）

日本ハムは首位・オリックスに敗れ、前カードから３連敗を喫し、借金は今季ワーストタイの３となった。

新庄監督はオリックスの４番・太田に２本の二塁打で３打点を献上した北山の投球を振り返り、「僕が北山くんの立場で投げているのであれば、太田くんのところ、ボール気味のボールを全部投げて、振ってくれたらラッキーぐらいの感覚で、振ってくれなかったら満塁で、シーモア。全然合っていなかったから、高めの速い真っすぐでファウルで最後フォークボール」と、北山に３打席連続三振を喫した５番・シーモアとの対戦を優先しても良かったと悔やんだ。続けて、「ただ難しいのは、太田くん打ち取っていたらそれが正解だし、打たれたら失敗だし、答えがないんで難しいとこではあるんですけど、あれだけ、（シーモアが）１、２打席目ね、全然合ってなかったらその方法でもよかったかなと思います」と唇をかんだ。

打線は５安打２得点。３試合連続で本塁打は出ていない。この日も７回に１死満塁のチャンスを作るも浅間、レイエスが倒れ得点を奪えなかった。指揮官は、「モーレ（レイエス）の爆発を待つしかないですね。みんな信じて爆発を待ちましょう」。この日、無安打２三振、今季３本塁打と本調子ではない昨季２冠のレイエスの復活に期待した。