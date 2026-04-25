ついに重賞ホースを送り出した無敗３冠馬にＳＮＳ上が沸いている。Ｘ（旧ツイッター）でも「コントレイル産駒」がトレンド上位に入るなど注目を浴びた。

ダービートライアルの第３３回青葉賞・Ｇ２が４月２５日、東京競馬場（芝２４００メートル＝１８頭立て）で行われ、４番人気のゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）が重賞初制覇。ダービーの有力候補へ名乗りを挙げた。初コンビの武豊騎手は２００２年シンボリクリスエス、０６年アドマイヤメイン、２４年シュガークンに続き、蛯名正義（現調教師）と並ぶ歴代最多タイの４勝目とした。勝ち時計は２分２３秒０。また、２０２０年の３冠馬コントレイル産駒は重賞初勝利となった。

コントレイルは、２０年に無敗の３冠馬となり、２４年には顕彰馬に選出された。産駒は昨年にデビューしたが、重賞ではこれまで、ジーネキングが２５年の札幌２歳Ｓで２着＆今年４月１１日のニュージーランドで３着、ゴーイントゥスカイが２５年京都２歳Ｓで３着に入っていたが、延べ１５頭が挑戦し勝利はなかった。

同産駒の初タイトルにネットでは、「コントレイル産駒かー始まったな」「コントレイル産駒最強！」「いつか産駒が無敗三冠取るところを見たいよなぁ」「ちゃんとクラシックに間に合いますよ 晩成過ぎませんよってのは大事だね」「ついにコントレイル産駒が」「やっと重賞とってくれて嬉しい」「コントレイル産駒の重賞初勝利が武豊騎手とは。祖父ディープの産駒重賞初勝利も武豊騎手でしたからね。縁を感じます」「この感じだとコントレイル産駒菊花賞マジで楽しみだな。」などのコメントが寄せられている。