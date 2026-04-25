■これまでのあらすじ

父親の仕事のミスをもみ消してもらうために意に添わぬ結婚をした絵美。両親からの謝罪を受け、絵美は人生をやり直すために夫・鋭斗と向き合う覚悟を決める。しかし、離婚の意志を告げる絵美に、鋭斗は「正しいことをしてきたつもり」と笑顔を浮かべるのだった。



「あなたがどう思っているかは関係ない！私はもう戻らない」私は初めて相手がどう思うかではなく、自分がどうしたいかを優先した決断を夫に告げることができた。夫の顔が、一瞬歪んだ。でもすぐに父を一瞥し、私には「……考え直した方がいい、君のためにも」と言い残して出て行った。

他人を操ることが当たり前で日常ーーそれがあの人の本性。それから半年。私は自立をするために勉強を続けた。弟夫婦に頼りっぱなしで遙さんには頭が上らない。早く恩返しをしたい。でも…試験の結果は「不合格」…。智也にも遙さんにも本当に申し訳ない…不甲斐ない自分が惨めだった。すると智也が当然のように「姉ちゃん、一回落ちたくらいで諦めたりしないよな？」と言ってくれて…。失敗してもいい。やり直せばいい。辛い人生だと諦めていたけれど、また挑戦するチャンスをもらえた。自分の人生を、自分で歩いていくために、私は諦めない！アプリ限定でそれぞれのその後が公開！絵美と父との関係は…、北見鋭斗は…、絵美のその後はー？（アプリ限定は4話、今回はラストに「編集後記」があります）遅すぎる…。全ては遅すぎるけど、自分の間違いに向き合う決意をした父の選択とは？そして計画が狂った北見と、絵美の人生は、どう変わっていった？イラスト:まりお(ウーマンエキサイト編集部)