お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）が25日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演。仙台市街地でのクマ出没ニュースに衝撃を受けたことを明かした。

オープニングトークで、富澤が「これかと思えば。仙台にくまが出たりね」と仙台の市街地に出没し、駆除されたクマについて言及した。

これには伊達も「びっくりしたー。仙台の木町通のさ」と続けると、富澤も「木町通？っていう」とあ然とした様子。

伊達は「繁華街ですよ。もう仙台の市街地」と住宅街でのクマ出没の映像に「1メートル50のツキノワグマ。街中歩いてんの。のっそのっそ、のっそのっそ。どういうこと、あれ？」と驚くばかり。

富澤が「確かに山は近いじゃないですか、仙台って」と話すも「近いって言って、木町通まで来るには相当住宅地を抜けてきてるんですよ。もしくは、広瀬川の川沿いを歩いてきたとしても」と伊達。「でも木町通、あそこのマンションに出るってことは、川っぺりから住宅地に上がってきて、結構歩いているからね。もちろん目撃情報もいっぱいあるんですけど。ただ誰にも今回は危害は加わっていないんだよね、偶然なんでしょうけど、それも。しかもまるまると太ったクマ」ともらした。

とにかくどうやってあそこまで来たのか不思議だという2人。伊達は「うちの実家の近くでも結構クマ出てる。北仙台の駅だよ。駅の近く。駅の近くでクマ出ましたって考えられないでしょ」。

富澤も「いや、ちょっと怖いな。心配な話題しかない」と吐露。伊達は「本当によくニュース聞くからね。気をつけないといけませんよ、本当に」と話した。