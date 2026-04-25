【ナンバーズイン】人気の「5番」と「9番」のトライアルキットが登場。お試しや旅行に便利
スキンケアブランド「numbuzin(ナンバーズイン)」は、2026年4月20日から「5番 白玉グルタチオンC（※1）トライアルキット」と「9番 NMN（※2）次世代弾力ハリケアトライアルキット」を全国で順次発売開始しています。
透明感の5番とハリの9番がトライアルキットに
肌の悩みや目的別に1から9までの番号で製品がライン分けされた、韓国発の超人気スキンケアブランド「ナンバーズイン」から、トライアルキットが登場しました。
今回登場したのは、「ナンバーズイン」でも特に人気が高い、肌の透明感に重点を置いた「5番ライン」と肌のハリと弾力をサポートする「9番ライン」。それぞれのラインを代表する5種類のアイテムのミニサイズがセットになっています。
「ちょっとだけ試してみたかった」という人にはもちろん、旅行などのお出かけにもピッタリのサイズ感です。
■5番 白玉グルタチオンC（※1）トライアルキット
透明感（※3）あふれる肌作りに着目した「5番ライン」。くすみが気になる肌にアプローチするグルタチオン（※4）を中心に、透明感（※3）を引き上げる成分を配合した5アイテムのトライアルキットです。
＜キット内容＞
・5番 白玉点滴グルタチオンC（※1）トナー（30ml）
とろみのあるジェルテクスチャーが肌をやさしく包み込み、うるおいもしっかりとチャージする化粧水。
・5番 白玉グルタチオンC（※1）美容液（10ml）
累計販売数490万本以上（※5）、富士山約132個分に相当する販売量を誇るロングセラー美容液。
・5番 白玉グルタチオンC（※1）メラゼロクリーム（15ml）
しっとりなのにべたつきにくい使用感で、200時間うるおいが続く高い保湿力も揃えたクリーム。
・5番 白玉グルタチオンC（※1）フィルムパッド（6ml／2枚）
100％純綿のガーゼ面と、ぷるぷるのジェリー面の両面仕様で、1枚でダブルケアが可能なトナーパッド。
・白玉グルタチオンC（※1）ふりかけマスク（27ml／1枚）
純度98％のグルタチオン（※4）を配合した、ナンバーズインを代表するシートマスク。
■9番 NMN（※2）次世代弾力ハリケアトライアルキット
次世代ハリケア成分NMN（※2）を中心とした成分を配合し、肌のハリと弾力をしっかりサポートしてくれる、エイジングケア（※6）に特化した「9番ライン」を代表する5アイテムのトライアルキットです。
＜キット内容＞
・9番 NMN（※2）PDRN（※7）トリートメントトナー（30ml）
美容分野で注目されている水光成分サーモンPDRN（※7）を純度99％で配合し、うるおいとハリ感を与えるトナー。
・9番 NMN（※2）バイオリフト濃縮美容液（10ml）
糸を引くように伸びるユニークなテクスチャーが肌にすっとなじみ、弾むようなハリ感を与える美容液。
・9番 NMN（※2）レチノール（※8）ボリュームショットリフトアイクリーム（5ml）
明るく若々しい印象へ導く、こっくりとしたテクスチャーのアイクリーム。
・9番 NMN（※2）コラーゲン（※9）オールナイトオーロラアイパッチ（8g／1個）
ハリ感を失いやすい目元に、貼るだけで集中ケアができるアイパッチ。
・9番 NMN（※2）バイオリフトラッピングマスク（上用20ml、下用28ml／1枚）輪郭ケアに欠かせないスペシャルケアとしてSNSでも大話題のシートマスク。
価格は各2200円です。
※1：グルタチオン、アスコルビン酸、3-O-エチルアスコルビン酸（すべて整肌成分）
※2：ニコチンアミドモノヌクレオチド（整肌成分）
※3：うるおいを与えることによる
※4：整肌成分
※5：2025年8月時点
※6：年齢に応じた潤いを与えるお手入れ
※7：DNA-Na（整肌成分）
※8：（整肌成分）
※9：加水分解コラーゲン（整肌成分）
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部