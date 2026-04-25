【ナンバーズイン】人気の「5番」と「9番」のトライアルキットが登場。お試しや旅行に便利

スキンケアブランド「numbuzin(ナンバーズイン)」は、2026年4月20日から「5番 白玉グルタチオンC（※1）トライアルキット」と「9番 NMN（※2）次世代弾力ハリケアトライアルキット」を全国で順次発売開始しています。

透明感の5番とハリの9番がトライアルキットに

肌の悩みや目的別に1から9までの番号で製品がライン分けされた、韓国発の超人気スキンケアブランド「ナンバーズイン」から、トライアルキットが登場しました。

今回登場したのは、「ナンバーズイン」でも特に人気が高い、肌の透明感に重点を置いた「5番ライン」と肌のハリと弾力をサポートする「9番ライン」。それぞれのラインを代表する5種類のアイテムのミニサイズがセットになっています。

「ちょっとだけ試してみたかった」という人にはもちろん、旅行などのお出かけにもピッタリのサイズ感です。

■5番 白玉グルタチオンC（※1）トライアルキット

透明感（※3）あふれる肌作りに着目した「5番ライン」。くすみが気になる肌にアプローチするグルタチオン（※4）を中心に、透明感（※3）を引き上げる成分を配合した5アイテムのトライアルキットです。

＜キット内容＞

・5番 白玉点滴グルタチオンC（※1）トナー（30ml）

とろみのあるジェルテクスチャーが肌をやさしく包み込み、うるおいもしっかりとチャージする化粧水。

・5番 白玉グルタチオンC（※1）美容液（10ml）

累計販売数490万本以上（※5）、富士山約132個分に相当する販売量を誇るロングセラー美容液。

・5番 白玉グルタチオンC（※1）メラゼロクリーム（15ml）

しっとりなのにべたつきにくい使用感で、200時間うるおいが続く高い保湿力も揃えたクリーム。

・5番 白玉グルタチオンC（※1）フィルムパッド（6ml／2枚）

100％純綿のガーゼ面と、ぷるぷるのジェリー面の両面仕様で、1枚でダブルケアが可能なトナーパッド。

・白玉グルタチオンC（※1）ふりかけマスク（27ml／1枚）

純度98％のグルタチオン（※4）を配合した、ナンバーズインを代表するシートマスク。

■9番 NMN（※2）次世代弾力ハリケアトライアルキット

次世代ハリケア成分NMN（※2）を中心とした成分を配合し、肌のハリと弾力をしっかりサポートしてくれる、エイジングケア（※6）に特化した「9番ライン」を代表する5アイテムのトライアルキットです。

＜キット内容＞

・9番 NMN（※2）PDRN（※7）トリートメントトナー（30ml）

美容分野で注目されている水光成分サーモンPDRN（※7）を純度99％で配合し、うるおいとハリ感を与えるトナー。

・9番 NMN（※2）バイオリフト濃縮美容液（10ml）

糸を引くように伸びるユニークなテクスチャーが肌にすっとなじみ、弾むようなハリ感を与える美容液。

・9番 NMN（※2）レチノール（※8）ボリュームショットリフトアイクリーム（5ml）

明るく若々しい印象へ導く、こっくりとしたテクスチャーのアイクリーム。

・9番 NMN（※2）コラーゲン（※9）オールナイトオーロラアイパッチ（8g／1個）

ハリ感を失いやすい目元に、貼るだけで集中ケアができるアイパッチ。

・9番 NMN（※2）バイオリフトラッピングマスク（上用20ml、下用28ml／1枚）輪郭ケアに欠かせないスペシャルケアとしてSNSでも大話題のシートマスク。

価格は各2200円です。

※1：グルタチオン、アスコルビン酸、3-O-エチルアスコルビン酸（すべて整肌成分）

※2：ニコチンアミドモノヌクレオチド（整肌成分）

※3：うるおいを与えることによる

※4：整肌成分

※5：2025年8月時点

※6：年齢に応じた潤いを与えるお手入れ

※7：DNA-Na（整肌成分）

※8：（整肌成分）

※9：加水分解コラーゲン（整肌成分）

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部