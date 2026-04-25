群馬が北海道に40点差をつける記録的大勝…上位対決を制し2年連続のCS進出決定

4月25日、北海きたえーるで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第35節GAME1が行われ、群馬クレインサンダーズがレバンガ北海道に105－65で勝利。2年連続となるチャンピオンシップ進出を決めた。

群馬は第1クォーターから堅守で主導権を握り、18－12とリードを奪取。第2クォーターは相手エースの富永啓生に得点を重ねられ20－20と拮抗したものの、第3クォーターに終盤に辻直人のアシストなどが光り10－0のランで突き放した。14点差で迎えた第4クォーターは、ターンオーバーからの速攻やセカンドチャンスでも加点を重ね、10分間で38－12と圧倒。最終的に40点差をつける大勝となった。

群馬は中村拓人がチーム最多18得点を挙げ、ケリー・ブラックシアー・ジュニアが17得点9リバウンド5アシスト、エージェー・エドゥが14得点6リバウンド、ヨハネス・ティーマンが16得点6リバウンド7アシストを記録。チーム全体でフィールドゴール成功率60.7パーセントと高い得点効率で圧倒し、105得点と40点差での勝利は、いずれもクラブ最多記録となった。

一方の北海道は、富永が29得点と奮闘したものの、2ケタ得点を挙げたのは一人だけ。ペイントエリア内での得点で28－46と大差をつけられ、フィールドゴール成功率39.3パーセントと苦しんだ。

この日は東地区首位の宇都宮ブレックスを筆頭に、2位・群馬、3位・千葉ジェッツが揃って勝利。宇都宮は地区優勝マジック1とし、群馬と千葉JのCS進出が決定した。残るCS出場枠1枠を巡っては、東地区4位かつワイルドカード4位のアルバルク東京が一歩リードする状況。北海道は望みをつなげられるか。北海道と群馬のGAME2は、翌26日13時5分ティップオフ予定となっている。

■試合結果



レバンガ北海道 65－105 群馬クレインサンダーズ



北海道｜12｜20｜21｜12｜＝65



群馬 ｜18｜20｜29｜38｜＝105





【動画】北海道vs群馬のロングハイライト映像