幾田りら、3年ぶりソロツアー開催を記念して1stワンマンツアー『SKETCH』の映像を公開

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幾田りらが、5月から開催する3年ぶりのソロツアー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』を記念して、自身のYouTubeチャンネルにて過去のライブ映像を配信する「『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』開催記念 LIVE SELECTION」の実施が決定。

4月26日20時より、2023年7月10日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催した『幾田りら 1st ワンマンツアー「SKETCH」』のライブ映像全編を幾田りらオフィシャル YouTubeチャンネルにて配信する。

■佐藤千亜妃、スカパラのホーンセクションがサプライ出演

2025年3月にリリースされたシングルCD『百花繚乱』初回生産限定盤にも収録されている本公演は、幾田りらとして初めて開催されたツアー。本編では楽曲コラボも話題を呼んだ佐藤千亜妃、東京スカパラダイスオーケストラのホーンセクションがサプライズゲストで出演するなど、スペシャルな内容となっている。配信は一度きりとなるので、お見逃しなく。

■全ツアーグッズも解禁

また、会場限定リラックマとのコラボアイテムも含む、ツアーグッズの全ラインナップが解禁。

事前に公開されていたアイテムに加えて、各会場限定のフォトキーホルダーや、ガチャをラインナップ。幾田りらが「stay with me」で主題歌を務めるアニメ『リラックマ』の放送を記念して、幾田りらと「リラックマ」のコラボグッズも販売される。

サンエックス描き下ろしイラストを使用したアイテムやぶらさげぬいぐるみ、幾田りらの手書きイラストが入ったピックなど様々なラインナップをぜひチェックしよう。

なお、4月25日からツアーのチケット一般販売がスタート。スケジュールなど詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.04.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「stay with me」

■【画像】ツアーグッズラインナップ

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/